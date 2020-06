Toc de queda en 25 ciutats dels EUA per les protestes racials

Les autoritats van decretar ahir el toc de queda nocturn en un total de 25 ciutats de 16 estats dels Estats Units, entre elles Minneapolis, epicentre de les protestes racials i dels disturbis, on el governador de Minnesota, Tim Walz, va anunciar que s'ha ampliat per un dia més. Actualment hi ha 25 ciutats des de la costa est a la costa oest del país amb toc de queda nocturn, com Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Rochester, Cleveland, Portland, Filadèlfia, Pittsburgh , Charleston, Nashville, Salt Lake City, Seattle i Wisconsin.

Dissabte, els EUA van viure la seva cinquena nit de disturbis i protestes en diferents punts de la seva geografia, que ja han causat dos morts, desencadenats per la mort dilluns d'un home de raça negra, George Floyd, a mans d'un policia blanc, que el va asfixiar en pressionar el genoll contra el seu coll al terra, durant la seva detenció a Minneapolis.

Uns 5.000 efectius de la Guàrdia Nacional, un cos en la reserva, han estat activats a 15 estats dels EUA i al Districte de Colúmbia per solucionar els disturbis derivats de les protestes contra la brutalitat policial davant de la comunitat negra.

Almenys setanta agents de el Servei Secret i de la Policia Metropolitana van resultar ferits durant els disturbis de la nit de dissabte als voltants de la Casa Blanca i altres llocs de centre de Washington, on 18 persones van ser detingudes. El Servei Secret, que s'encarrega de la seguretat de la mansió presidencial, va confirmar en una seixanta dels seus agents van patir ferides a les proximitats de la Casa Blanca pel llançament de «projectils com maons, pedres, ampolles, petards i altres objectes» contra ells.

La Policia no va descartar que hi pugui haver noves detencions perquè estan demanant a les botigues que els cedeixin els enregistraments de les seves càmeres de seguretat privades i han demanat a veïns que els ajudin a identificar els que hagin danyat propietats o ferit persones. Diversos monuments de la ciutat van aparèixer amb pintades, amb insults al president dels EUA, Donald Trump, com el monument a Lincoln o el de la Segona Guerra Mundial, situats al National Mall, molt a prop de la Casa Blanca.



Trump critica els mitjans

Trump va anunciar que inclourà les organitzacions autoanomenades antifeixistes a la llista d'organitzacions terroristesen represàlia pels disturbis. El mandatari nord-americà va felicitar a més la Guàrdia Nacional «per la seva gran feina» en el seu desplegament a Minneapolis. A més, va responsabilitzar els mitjans de comunicació de «fer tot el possible per fomentar l'odi i l'anarquia». «Són gent veritablement dolenta amb uns objectius fastigosos», va assegurar.

Paral·lelament, les manifestacions per la violència policial contra els negres als Estats Units es van estendre a algunes ciutats europees. Berlín va registrar ahir una protesta amb un miler de persones per segon dia consecutiu, mentre que el centre de Londres també va registrar una concentració.