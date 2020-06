Detingut un octogenari per robar i matar una dona gran a Fuenlabrada

La Policia Nacional ha detingut un home de 82 anys per ser el presumpte autor de la mort per diverses punyalades l'any passat d'una veïna de 83 de Fuenlabrada (Madrid) amb la qual mantenia una relació d'amistat ja que tots dos coincidien en un bingo de la localitat. El presumpte homicida té antecedents de fa diversos anys per un robatori, segons informen a Efe fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.

El cadàver de la víctima, que era vídua i portava uns set anys en el baix del número 6 del carrer de los Ángeles de Fuenlabrada, va ser descobert el 22 de maig de l'any passat per uns veïns que van accedir al seu domicili ja que no responia a les trucades de l'assistenta social que la visitava diàriament.

Els agents del Grup VI d'homicidis i del Grup de Delictes Violents de Policia Científica han dut a terme la investigació que va permetre recollir diferents efectes i vestigis biològics en el lloc del crim. A més els investigadors van poder comprovar que de l'habitatge de la víctima faltaven entre 6.000 i 7.000 euros així com una gran quantitat de joies.

El robatori va ser la principal hipòtesi del crim i es van dur a terme diverses investigacions sobre diversos sospitosos. Totes les indagacions van apuntar com a presumpte autor del crim a un altre octogenari, amic de la víctima, amb el qual solia coincidir en una sala de bingo de la localitat. El principal sospitós va acudir a aquest establiment en dies posteriors amb grans quantitats de diners.

En un registre practicat en el domicili de l'arrestat els agents van intervenir diversos efectes, entre ells dos joiers que podrien haver format part de la víctima. El detingut ja ha passat a disposició judicial i ha estat decretat el seu ingrés a la presó.