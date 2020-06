Indaguen si l'assassí de Madeleine també va matar una nena de 5 anys a Alemanya

Després de la identificació del presumpte autor del segrest i assassinat de Madeleine McCann, Christian Brueckner, la policia alemanya ha reobert un cas similar ocorregut fa cinc anys a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, amb la sospita que l'autor és el mateix. Es tracta d'Inga Gehricke, una nena de cinc anys desapareguda el 2 de maig de 2015 durant una festa a les instal·lacions campestres de la diaconia de Wilhelmshof.

El cas d'Inga, la nena que va voler ajudar a preparar la barbacoa i se'n va anar a buscar llenya per no tornar mai més, és molt conegut a Alemanya. Tot va passar en només deu minuts. Victòria i Jens-Uwe Gehricke, pares d'Inga, van alertar de la desaparició a la policia i aquesta va posar immediatament en marxa una operació de recerca. Als helicòpters aportats per les forces de seguretat es van unir gairebé un miler de persones. Durant tres dies es van rastrejar gairebé 3.500 hectàrees de bosc, sense trobar cap rastre de la menor.

Ara que el cas Mdeleine ha reprès un impuls que podria ser definitiu -i hi ha la confirmació que el sospitós deia el 2013 a internet que volia segrestar menor per al seu gaudi-, la policia alemanya veu similituds entre les dues víctimes. Les dues nenes, de curta edat i amb característiques físiques similars, van desaparèixer sense deixar rastre, i en els dos casos Brueckner es trobava als voltants. Quan Madeleine va desaparèixer a Praia da Luz, aquest residia a pocs quilòmetres. En el cas d'Inga, Brueckner va ser vist el dia anterior a 90 quilòmetres del lloc on la nena va anar amb la seva família a passar un dia de camp.

Exactament, segons l'advocat dels Gehricke, se'l va veure en una àrea de descans de l'autovia 188 després d'un accident de trànsit. La policia va investigar presència de Brueckner a la zona, però no es van trobar proves que relacionessin directament el pedòfil amb la desaparició de la nena.