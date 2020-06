Sanitat registra un total de 28.322 morts per coronavirus a Espanya, set més que divendres, i 363 nous positius

El Ministeri de Sanitat ha xifrat en 28.322 el total de morts per coronavirus a Espanya, set més que el balanç d'aquest divendres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 36 morts en els últims set dies, 13 dels quals a Madrid, 7 a Castella i Lleó i 5 a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 245.938 casos confirmats per proves diagnòstiques, 363 més que al total d'ahir (245.575) i 134 diagnosticats el dia previ. D'aquests, Madrid n'ha registrat 45, Catalunya 25, l'Aragó 18 i el País Valencià 11. En l'última setmana hi ha hagut també 101 hospitalitzacions i 6 ingressos a UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.714 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.450 en la darrera setmana. Pel que fa a la data d'inici de símptomes, 706 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 215 en els darrers set.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 60.530 casos, 25 diagnosticats el dia previ, 423 en els darrers set dies i 1.202 en els últims 14. Per inici de símptomes, 225 s'han diagnosticat en les últimes dues setmanes i 58 en els últims set dies.

La comunitat de Madrid és la que acumula més casos el dia previ (45), seguida de Catalunya (25), l'Aragó (18) i el País Valencià (11). Hi ha sis comunitats sense cap cas el dia previ i vuit en tenen menys de set.

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula 5.666 (4 més de les que constaven al total d'ahir), 5 en els últims set dies. Madrid és la que en registra més (13), seguida de Castella i Lleó (7). Hi ha deu comunitats sense cap mort en l'última setmana i cinc en tenen menys de tres.



Ingressos a UCI

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.855 hospitalitzacions, 101 en els últims set dies. La majoria (37) a Madrid, 17 a Castella i Lleó i 16 a Catalunya. Hi ha sis comunitats que no han ingressat cap persona en l'última setmana.

Pel que fa als ingressos a UCI, des que va començar l'epidèmia n'hi ha hagut 11.637, 6 en els últims set dies. Només hi ha quatre comunitats que n'han tingut. Castella i Lleó (2), Catalunya (2), Madrid (1) i les Canàries (1).