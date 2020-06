La policia britànica qualifica l'atemptat de Reading com un atac terrorista

La Policia britànica va classificar ahir com a atemptat terrorista l'atac en què van morir tres persones apunyalades dissabte en un parc de la ciutat britànica de Reading. Tres persones estan hospitalitzades i un sospitós de 25 anys està detingut. La premsa britànica va informar d'aquest canvi en la consideració de l'incident, ocorregut a la tarda el dissabte als Jardins de Forbury de la localitat anglesa. La Policia de la Vall del Tàmesi havia descartat prèviament el mòbil terrorista. El detingut és segons mitjans britànics un sol·licitant d'asil libi.

A les xarxes socials s'ha publicat un vídeo en què apareixen almenys dues persones amb sang abundant i sent sotmeses a reanimació, tot i que les autoritats han demanat que no es difongui aquest contingut. Un altre testimoni esmentat per la cadena Sky News assegura que l'atac va ser «totalment aleatori».

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va reaccionar a través de xarxes socials afirmant que «els meus pensaments estan amb tots els afectats pel terrible incident de Reading i agraeixo la tasca dels serveis d'emergència que estan a la zona».

El detingut, Khairi Saadallah, va estar el 2019 en el radar del servei secret britànic d'intel·ligència interior, MI5, que va rebre informacions que suggerien que l'home tenia aspiracions de viatjar a Síria, potencialment per cometre actes de terrorisme.

Fonts oficials van explicar que la informació va ser investigada sense que aconseguissin identificar amenaces genuïnes o un risc imminent, de manera que no se li va obrir cap expedient, quelcom que l'hauria convertit en objectiu policial a futures investigacions.

El comissari adjunt de la unitat antiterrorista de la Policia Metropolitana, Neil Basu, va explicar que no creu que hi hagi més persones involucrades en els fets i que es desconeix encara el motiu de l'atac. Els mitjans locals asseguren que l'autor dels fets podria tenir problemes de salut mental, un extrem que no s'ha confirmat.



Condol de Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que «continuarem ferms i units contra qualsevol atac terrorista, en defensa de la pau, la seguretat i la democràcia». «En nom d'Espanya, trasllado la nostra solidaritat amb el Regne Unit, especialment amb les famílies i éssers estimats de les víctimes de #Reading».