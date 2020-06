Montull ingressa a la presó per l'espoli del Palau de la Música

Jordi Montull, que va ser mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música, va ingressar ahir a la tarda voluntàriament a la presó de Brians 2 per complir la pena de set anys i mig de presó que se li va imposar per l'espoli del Palau de la Música. El condemnat, que es troba de moment en el mòdul d'ingressos a l'espera de ser traslladat a la destinació definitiva dins de Brians 2, no va esgotar el límit de fins al 25 de juny que l'Audiència de Barcelona li va donar, al costat de Fèlix Millet i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, per entrar a la presó de forma voluntària.

El tribunal va ordenar l'engarjolament de Montull, al costat de Millet i Osàcar, després de descartar que les malalties i l'avançada edat que van al·legar els tres condemnats fossin motiu suficient per suspendre la seva condemna de presó. Montull, que va arribar a Brians 2 poc abans de les set de la tarda, es va sotmetre a un control de temperatura i al preceptiu escorcoll abans d'ingressar a la infermeria del centre penitenciari.

Posteriorment, l'equip de la presó va entrevistar el reclús per decidir a quin mòdul estarà destinat, per a la qual cosa el reglament penitenciari fixa un termini màxim de cinc dies que pot ser ampliat per motius sanitaris o de seguretat. A causa de la pandèmia, Jordi Montull, com tots els presos que ingressen en centres penitenciaris en aquesta situació d'emergència sanitària, passarà una quarantena de set dies, en què estarà aïllat de la resta de reclusos per evitar contagis.

En un termini màxim de dos mesos, la junta de tractament de Brians haurà classificar el reclús en primer grau -amb extremes mesures de seguretat-, segon grau o ordinari o tercer, en el qual es permet als reclusos passar el dia fora i tornar al centre penitenciari només a dormir.

Dijous, data límit

Dijous s'acaba també el termini perquè ingressi de forma voluntària a la presó el que va ser president del Palau de la Música Fèlix Millet, en el seu cas per complir una pena de nou anys i vuit mesos de presó per l'espoli de la institució cultural. També Osàcar, condemnat a tres anys i mig per les comissions il·legals que CDC va cobrar de la constructora Ferrovial a través de l'entitat cultural, té dijous com a límit per ingressar a la presó.

Resolució pendent

No obstant això, l'Audiència de Barcelona ha de resoldre encara si suspèn el seu ingrés a la presó, com ha sol·licitat l'extresorer de CDC, mentre el Govern central resol sobre la petició d'indult que ha presentat.