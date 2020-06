PSOE, PP i Vox eviten que el Congrés investigui els orígens dels GAL

La Mesa del Congrés, gràcies als vots de PSOE, PP i Vox, va rebutjar ahir la tramitació d'una comissió d'investigació sobre presumptes vincles de l'expresident de Govern Felipe González amb la creació dels GAL. Els nou integrants de la Mesa (tres del PSOE, tres d'Unides Podem, dos del PP i un de Vox) van analitzar la proposta dels serveis jurídics de la cambra a favor de la tramitació, però la majoria d'aquest òrgan no la va avalar.

Els vots del PSOE, del PP i de Vox així ho van decidir i, per tant, la possible comissió d'investigació que van demanar ERC, PNB, EH Bildu, JxCat i el BNG no tindrà recorregut parlamentari. Els lletrats del Congrés van advocar per qualificar la petició de comissió, és a dir, perquè s'iniciés la seva tramitació i es consultés la Junta de Portaveus la data perquè el ple donés el seu vistiplau. No es farà aquest pas perquè la majoria de la Mesa va votar-hi en contra.

La portaveu de Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, va admetre que el vot dels seus representants a la Mesa de la cambra en contra de tramitar la comissió d'investigació sobre la relació de Felipe González amb els GAL no es deu tant a motius reglamentaris, ja que els lletrats no havien posat objeccions al seu debat, sinó que l'han vetat per una «posició política». Lastra va destacar que el seu partit condemna l'actuació dels GAL com la de qualsevol altre grup terrorista, però va insistir que els seus actes ja estan «investigats, jutjats i sentenciats fa més de 20 anys».

Per part seva, Unides Podem va reivindicar la seva «autonomia de decisió» respecte al seu soci de Govern i va defensar que «per respecte a les víctimes» s'ha de conèixer «la veritat de tot el que va passar».