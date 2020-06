Nissan insta els sindicats a dialogar per buscar una solució

El directiu que pilotarà el tancament de Nissan a Barcelona, Frank Torres, va demanar ahir diàleg als sindicats per buscar la solució «menys traumàtica» després que la multinacional japonesa anunciés fa un mes que deixaria de produir a Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu. «Qualsevol amenaça de no voler col·laborar va en contra de tots», va dir Torres sis dies abans de començar les consultes per l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 3.000 persones.

Per part seva, treballadors de Nissan es van manfiestar ahir a la tarda precisament davant la residència de Frank Torres a Sant Cugat del Vallès.