Entra en vigor la llei xinesa de seguretat per a Hong Kong amb dures penes

La llei xinesa de seguretat nacional per a Hong Kong, que preveu penes de cadena perpètua, va entrar ahir en vigor després de ser aprovada pel legislatiu de la Xina i ratificada pel president de país, Xi Jinping. Tot i que encara no s'ha divulgat el text definitiu aprovat pel Comitè Permanent de l'Assemblea Nacional Popular, sí que s'ha filtrat que no tindrà efectes retroactius excepte per a «actes criminals de naturalesa continuada» i que les penes màximes podran ser a perpetuïtat.

Pequín aposta així per la mà dura per posar fi a les protestes antigovernamentals que el moviment prodemocràtic de la ciutat ha anat organitzant des de mitjans de l'any passat, en què el règim xinès veu una «mà negra» estrangera, apuntant Washington.

Entre els detalls divulgats fins ara per la premsa oficial dels 66 articles dividits en sis capítols que componen la llei, destaquen els delictes específics que es perseguiran: secessió, subversió del poder estatal -acusació usada freqüentment per Pequín contra activistes i dissidents-, activitats terroristes i confabulació amb forces estrangeres per posar en perill la seguretat nacional.

La cap de l'Executiu de Hong Kong, Carrie Lam, va revelar que presidirà un Comitè per a la Protecció de la Seguretat Nacional a Hong Kong, i que es crearan «unitats dedicades» a la Policia i al Departament de Justícia per fer complir la nova llei. Va ser la líder de Hong Kong qui va revelar que la llei havia entrat en vigor.



Últim pas del procés legislatiu

Aquest va ser l'últim pas del procés legislatiu, després que l'ANP aprovés també ahir adjuntar la norma a l'Annex III de la Llei Bàsica -la «mini-Constitució de Hong Kong»-, que permet precisament que Pequín inclogui lleis nacionals per al seu compliment a la ciutat semiautònoma, que en tot cas compta amb un sistema legal propi.