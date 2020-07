El Govern encarrila, amb el suport de PP i Cs, les receptes econòmiques de la reconstrucció

El Govern espanyol de PSOE i Unides Podem va ultimar ahir els acords que s'aprovaran al congrés per engegar la reconstrucció econòmica per la crisi del coronavirus. Per fer-ho comptarà amb el suport de Cs, i l'acord amb el PP és més que probable. Cs votarà a favor de les conclusions de tres dels grups de treball de la Comissió per a la Reconstrucció al Congrés després d'arribar a un acord amb el Govern espanyol pel qual accepta més de 20 esmenes del partit liberal, segons fonts del grup taronja.

La formació d'Inés Arrimadas donarà suport als documents finals del grup de Treball de Reactivació Econòmica, Sanitat i Salut Pública i Unió Europea. Pel que fa al grup de treball de Polítiques Socials i Sistema de Cures, Cs «seguirà negociant perquè el text final aparqui les qüestions ideològiques». El partit taronja critica que PSOE i Unides Podem vulguin «deixar de costat les ajudes a l'educació concertada o a l'educació especial».

Els quatre grups de treball es van reunir ahir per votar les esmenes als documents finals. Demà es votaran les conclusions finals en el plenari de la Comissió per a la Reconstrucció.

Ciutadans va assegurar que els partits que sustenten el Govern, PSOE i Unides Podem, donen suport a la seva esmena per incloure en els pactes de reconstrucció la creació d'un equip sanitari de reserva que reforci la tasca d'aquests professionals en èpoques d'emergència sanitària com la pandèmia de covid-19.

«Compta amb el suport de Govern, així que aquest cos de reserva serà una de les propostes de Ciutadans que siguin incorporades als pactes», va explicar el portaveu taronja de Sanitat, Guillermo Díaz, després de ser preguntat per aquest tema en la roda de premsa que ha realitzat al Congrés després de la celebració de el grup de treball de Sanitat de la Comissió de Reconstrucció.



Existent en d'altres països

Díaz va explicar que aquest cos de reserva és un iniciativa que ja existeix a França i consisteix la possibilitat que sanitaris amb estudis que no es trobin en actiu, per excedències, jubilació o perquè es dediquen a una altra feina, puguin ser activats per exercir la professió de forma immediata en cas d'emergència.

El diputat assenyala que, en un futur, el món seguirà patint pandèmies i per això considera important «dotar de materials i mitjans humans de reserva necessaris» perquè la Sanitat Pública pugui afrontar-les. Aquesta reserva, explica, serà un «reforç immediat» per al personal.

El PSOE i Ciutadans també van pactar incloure en les conclusions de la Comissió de la Reconstrucció un avís que l'augment d'ingressos fiscals per reduir la bretxa fiscal amb la mitjana de la Unió Europea, tal com persegueix el Govern, ha de realitzar-se «sense limitar el creixement, la competitivitat i l'eficiència de les empreses espanyoles».

Així figura en l'esmena transaccional pactada per aquestes dues formacions per al suport dels taronges a les receptes econòmiques de reconstrucció, i a la qual ha tingut accés Europa Press. Es tracta d'una redacció similar a les que les dues formacions van pactar aquesta setmana a la Comissió d'Hisenda.



«Hi ha marge»

Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que «hi ha marge» fins demà per seguir negociant i poder aconseguir un pacte amb el PSOE en el marc de la Comissió de Reconstrucció sobre el coronavirus de Congrés. Segons va recalcar, la seva formació té «mà estesa» per arribar a acords amb l'executiu després del covid-19. «El PP és un partit seriós, responsable, amb sentit d'Estat. La nostra lleialtat és als espanyols i això comporta amb si estendre la mà per arribar a pactes d'Estat», va declarar Montesinos en una entrevista a La Sexta.

El dirigent de el PP va assenyalar que aquest és el «encàrrec» que el líder del seu partit, Pablo Casado, va fer a la vicepresidenta de Congrés, Ana Pastor, qui ja va mantenir diverses reunions amb representants de PSOE i Govern per acostar postures en la Comissió de Reconstrucció.

«Van estar negociant a la nit i seguirem negociant al llarg del dia d'avui (ahir per al lector) fins divendres que ve. La nostra mà estesa hi és», va ressaltar. Tanmateix, Casado va denunciar que l'exclusió dels ajuts per a la recuperació dels centres concertats (aquells de propietat privada però que reben finançament públic a través d'un concert) «atempta contra la llibertat» de les famílies.