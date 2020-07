La Xunta tanca una comarca de Lugo en detectar un rebrot de 106 casos

La Xunta de Galícia ha pres la decisió de tancar durant cinc dies la comarca de Mariña (Lugo) a causa del brot de covid-19 registrat a la zona, que acumula 106 positius (encara que set persones estan curades, per la qual cosa els casos actius són 99). Aquesta mesura significa que al llarg dels propers dies estarà prohibit entrar i sortir de l'àrea excepte per causa justificada. També es reduiran aforaments i s'exigirà l'ús de mascareta en tots els espais públics oberts o tancats. Així ho va comunicar dissabte per videoconferència el conseller de Sanitat, Jesús Vázquez Almuiña, als alcaldes dels ajuntaments afectats. Les mesures estaran vigents fins al divendres, dos dies abans de les eleccions autonòmiques, convocades per al diumenge 12 de juliol.

Dels positius només quatre estan hospitalitzats, dels quals dos presenten dificultats respiratòries associades al coronavirus. La resta dels afectats tenen símptomes lleus. El titular de Sanitat va assenyalar que es tracta majoritàriament de persones joves i la mitjana d'edat és de 35 anys i l'edat més freqüent, de 20. El focus, va afegir, «es vincula fonamentalment a l'oci». Les restriccions s'apliquen als 14 municipis que integren el districte sanitari de Mariña.

Les persones que hagin donat positiu per coronavirus no podran anar a votar a les eleccions autonòmiques del pròxim 12 de juliol a Galícia, mentre que els contactes estrets que estiguin en quarantena sí que ho podran fer prenent mesurades de precaució. Pel que fa a les proves de la selectivitat, que es faran entre el 7 i el 9 de juliol, també es mantindran, ja que es dona per suposat que se seguiran les mesures de seguretat.