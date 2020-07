George Floyd va dir més de 20 vegades que no podia respirar durant el seu arrest

Noves transcripcions de la detenció en la qual va perdre la vida George Floyd a Minneapolis revelen que l'arrestat va dir en més d'una vintena d'ocasions que no podia respirar i fins i tot en un moment va témer per la seva vida arran de l'actuació dels policies: "Em mataràs".

"Llavors deixa de parlar, deixa de cridar, es necessita molt oxigen per parlar", va respondre l'agent Derek Chauvin, detingut per la seva presumpta responsabilitat en la mort de Floyd el 25 de maig, origen d'una onada de protestes sense precedents en contra del racisme i la violència policial als Estats Units.

La transcripció, elaborada a partir dels sons captats per les càmeres dels policies, demostraria que Floyd va intentar col·laborar amb els agents, als quals fins i tot va arribar a dir que tenia Covid-19 per tractar que s'allunyessin d'ell i va implorar que no li disparessin, al·legant que ja havia estat tirotejat en una ocasió anterior per les forces de seguretat.

També consta en aquestes transcripcions que Floyd, de 46 anys, es va resistir a entrar en el cotxe patrulla, esgrimint que tenia claustrofòbia i ansietat.