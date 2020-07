Andalusia plantejarà als experts dilluns l'ús obligatori de la mascareta

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va dir ahir que dilluns proposarà al comitè tècnic-metge que assessora el seu Govern fer obligatori l'ús permanent de la mascareta a tota la regió, en considerar que tot i que la comunitat autònoma no està en «una situació límit», actualment «el millor és prevenir».

Moreno també va assenyalar que la mesura entraria en vigor «immediatament» o en «un termini màxim de 48 hores». A més, va apuntar que la proposició l'havia acordat el mateix dissabte després d'una conversa amb el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre.

El fet que la mascareta sigui obligatòria per als vuit milions i mig d'habitants «serà positiu per evitar aquests possibles rebrots i contagis». «No estem en una situació límit com en altres territoris d'Espanya però més val prevenir que curar i per això ho plantejarem», va argumentar el president.