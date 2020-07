Urkullu tornarà a governar a Euskadi amb el suport del PSE

El PNB va tornar a guanyar ahir les eleccions a Parlament basc i va consolidar la seva tendència ascendent, en aconseguir 31 escons, 2 més que en els anteriors comicis, obrint de nou la possibilitat de governar amb els socialistes. EH Bildu es va consolidar com a segona força després d'una important pujada de quatre parlamentaris, en passar de 18 a 22 seients a la cambra autonòmica. Elkarrekin Podem-IU es va ensorrar, perdent cinc representants, en obtenir només 6 parlamentaris des dels actuals 11. També va caure la colició PP+Cs, que va passar dels 9 que tenien els populars a només cinc. Els socialistes van pujar lleugerament, passant de nou a 10 parlamentaris. Vox, que aquesta vegada havia concorregut a tots els territoris, va aconseguir entrar a la cambra autonòmica amb un parlamentari per Àlaba.

El candidat del PNB a lehendakari, Iñigo Urkullu, va afirmar que es posarà a treballar «immediatament» per superar la crisi, oferir «certeses» i dialogar «amb la voluntat d'arribar a acords» que uneixin i posin, «de nou, Euskadi en peu». Entre aplaudiments i crits de «ari, ari, ari, Urkullu Lehendakari», el cap de llista el PNB per Àlaba va destacar que aquestes eleccions «han estat diferents, inèdites i difícils» per la pandèmia del coronavirus, però va recordar que «s'han desenvolupat amb normalitat».

Després de reconèixer que, en ocasions, ha pogut cometre errors, va assegurart que ha actuat sempre «oferint el millor al servei de la societat basca» i es va compromtre a seguir fent-ho així. «Espero que puguem reiniciar un camí de diàleg i col·laboració constructiva», va indicar. «El treball que hem de fer és ingent, però mereix tot el nostre esforç perquè representa el bé comú de la nostra societat», va afegir.

La candidata d'EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, es va mostrar molt satisfeta amb els 22 escons aconseguits per la coalició sobiranista i va destacar que és «el començament d'un canvi que serà molt important a Euskal Herria».

La candidata del PSE-EE, Idoia Mendia, es va mostrar satisfeta amb els resultats obtinguts, que li atorguen un escó més que fa 4 anys, i va proclamar que «d'aquestes eleccions en surt un PSE- EE més fort i primera força entre les esquerres no nacionalistes». La també secretària general dels socialistes bascos va reconèixer que li hagués agradat haver obtingut un «mandat» més fort dels ciutadans bascos.

El candidat a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, va assenyalar que la coalició no defraudarà els que han confiat en ella «per ser la força majoritària» constitucionalista «alternativa al nacionalisme basc». Va afirmar que defensarà «la Constitució, la llibertat, l'Estatut i la unitat d'Espanya» al Parlament basc.

El president de Vox, Santiago Abascal, va destacar l'entrada del partit al Parlament basc amb una representant per la província d'Àlaba i va defensar que serà «una veu que plantejarà una oposició a l'autonomisme radical», amb una «diputada lliure» que no «trairà» els seus electors amb pactes amb el nacionalisme.