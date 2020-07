Mor una nena de 8 anys en xocar la moto aquàtica que conduïa amb un vaixell

Sanitaris de la Gerència d'Urgències i Emergències Sanitàries 061 no van poder salvar la vida d'una nena de 8 anys que va morir com a conseqüència de les greus ferides que es va produir dissabte en xocar la moto aquàtica que conduïa amb una embarcació en aigües del mar Menor, a la Manga (San Javier), segons van informar fonts del Centre de Coordinació d'Emergències.

Emergències va rebre cap a dos quarts de nou del vespre diverses trucades de testimonis informant de l'accident marítim a aigües del mar Menor, a tocar de l'Escola de Pieter. Els testimonis van explicar que la nena anava sola en la moto aquàtica, que es trobava greument ferida i inconscient i que l'havien rescatat de l'aigua i portat fins a la plataforma d'una embarcació.

Fins al lloc dels fets es van mobilitzar personal i diversos vehicles del Servei d'Emergències de l'Ajuntament de San Javier, així com una Unitat Mòbil d'Emergències del 061, de la mateixa manera que la Guàrdia Civil.



Suport psicològic als familiars

Finalment, els sanitaris no van poder salvar la vida de l'accidentada, que va morir com a conseqüència de les greus ferides causades pel sinistre. Un equip de resposta immediata en emergències de la Creu Roja es va mobilitzar per oferir suport psicològic als familiars, que a l'hora de tancar aquesta edició encara havien d'explicar a les forces de seguretat per què la nena anava sola en la moto aquàtica.