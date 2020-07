El Govern invertirà 1.500 milions en quatre anys per modernitzar l'FP

El Govern invertirà gairebé 1.500 milions d'euros en quatre anys per modernitzar la Formació Professional (FP), amb el que es crearan 200.000 noves places, s'acreditaran les competències professionals de més de 3 milions de persones i es dissenyaran noves titulacions d'innovació, digitalització i emprenedoria.

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va destacar ahir que el Pla per a la Formació Professional, el Creixement Econòmic i Social i l'Ocupabilitat suposa «una revolució» de l'FP d'«enorme transcendència» i comporta la «dotació més ambiciosa» per a aquest ensenyament de «tota la història de la democràcia», que «podrà ser ampliable pels fons de recuperació» europeus.

El pla de modernització de l'FP, que es fonamentarà en la col·laboració público-privada, té tres pilars: el reconeixement i l'acreditació de competències professionals, l'ampliació i actualització de l'oferta formativa i la incorporació de la digitalització, la innovació i l'emprenedoria a aquests ensenyaments.

Sánchez va avançar que amb aquesta reforma de la Formació Professional es persegueix la seva dignificació, modernització i internacionalització, ja que ha de fer «un pas decisiu cap al bilingüisme». A més d'anglès, va avançar que hi haurà títols en francès, alemany o portuguès, així com centres de formació a l'estranger i titulacions amb validesa a diferents països.



«FP de qualitat i bilingüe»

«Ha arribat el moment de l'FP de qualitat i bilingüe», va defensar el cap de l'executiu, que va afegir que aquest pla conté «accions transformadores» per a la productivitat de l'economia espanyola en el mitg i el llarg termini.

El president del Govern va assenyalar que s'incrementarà la Formació Professional no només per als joves, també per als aturats i els ocupats, amb l'objectiu de respondre a les necessitats reals de «requalificació» de la població activa.