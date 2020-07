Sanitat adverteix que la «segona onada del coronavirus» pot haver arribat a Espanya

María José Sierra, directora adjunta del Centre d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat, va advertir ahir que «no només són brots, sinó transmissió comunitària, pot ser que ja estem en una segona onada, però anomenar-la així o no és el de menys, òbviament estem ascendint en la corba», tot afegint que «quan oferim als virus espai per transmetre's, tenim brots importants, i només si els controlem de forma ràpida podrem tenir una situació més continguda».

El Ministeri de Sanitat té comptabilitzats 281 brots actius de covid-19 que suposen més de 3.200 casos. Així, la xifra va augmentar en 57 respecte a les dades ofertes dimecres pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, en el ple de Congrés dels Diputats. Segons Sierra, des de l'inici de la desescalada s'han registrat 369 brots, amb més de 5.000 casos. Dels 281 actius, el 32 per cent estan vinculats a l'àmbit social, amb més de 900 positius. El segon és l'àmbit laboral, amb el 27 per cent, principalment relacionat amb els brots en treballadors del sector hortofructícola. En total, hi ha 27 brots en aquest sector.

La directora adjunta va cridar l'atenció sobre els 15 brots relacionats amb reunions familiars i oci, que ja sumen 350 positius. «Els brots relacionats amb l'oci, discoteques, grans festes, familiars i amics estan augmentant, són brots d'una magnitud important, alguns de més de 100 persones, i vull apel·lar a la responsabilitat de tots, de totes les edats. Els llocs són molt clars, les mesures són molt clares i crec que és un esforç de tots», va argumentar. En qualsevol cas, va puntualitzar que «no tots els brots tenen la mateixa magnitud». «De fet, el 70 per cent dels brots tenen deu casos o menys, però és veritat que hi ha algun d'una magnitud important», va alertar.

Per al Ministeri, els dos llocs més preocupants de moment són Aragó i Catalunya, excepte a Lleida, on «s'estan estabilitzant els casos, però Barcelona i Saragossa són àrees on clarament els casos estan augmentant», va alertar, tot i que apel·lant al fet que «les mesures que estan prenent poden ser útils».

Per part seva, la Comunitat de Madrid va decidir no imposar per ara l'ús obligatori permanent de la mascareta, segons va anunciar el conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, que va apel·lar a «la responsabilitat» dels ciutadans i al seu «màxim compromís» en la lluita contra el coronavirus.

Les mascaretes seguiran sense ser obligatòries al carrer, malgrat que els contagis han augmentat gairebé un 80% en la població menor de 40 anys a l'última setmana. Tot i això, «la mascareta és obligatòria sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat» i, tot i que es pugui garantir la distància, hauria d'utilitzar-se quan es tracti de celebracions amb amics i persones no convivents, va assegurar.

A l'última setmana, els casos en menors de quaranta anys «gairebé s'han duplicat», especialment en la franja dels 20-29 anys, passant de 42 a 84, mentre que a la franja de 10-19 anys van passar de 13 a 33 casos, va explicar el conseller en roda de premsa després de reunir-se amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa.



«No podem fer ni un pas enrere»

«No podem fer ni un pas enrere. La sanitat, la societat i l'economia no s'ho poden permetre», va assegurar Escudero, per a qui els joves han de ser «conscients de la seva responsabilitat perquè tots ens hi juguem molt i necessitem el seu màxim compromís» en el compliment de les mesures de seguretat: ús de màscares, rentat de mans i evitar aglomeracions.