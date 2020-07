Joan Carles i va escollir Corinna

El còctel de patriotisme i joancarlisme obliga a refutar qualsevol manifestació de la filòsofa Corinna Wittgenstein, sotmesa a un dur càstig masclista al Regne i Cort. No obstant això, en els breus intervals en què la fe obre un buit a la raó, llisca la hipòtesi que fos Joan Carles I qui triés o es sotmetés la seva amant de torn, una opció amb rotundes repercussions penals ara que l'Audiència Nacional vol interrogar com a imputada la nova princesa del poble. Els més tebis optaran per un mutu acord, o un sindicat d'interessos en aquesta parella de llinatge, excepte que el Rei emèrit és ara l'únic salvavides de la seva amiga entranyable.

Si s'afirma que Corinna va triar Joan Carles I com a víctima, el masclisme no millora la imatge del Cap d'Estat durant quaranta anys. En utilitzar com a testaferros Arturo Fassana o Dante Canonica, és de nou el monarca qui ha d'aclarir si el seu únic criteri era envoltar-se de personatges amb noms de novel·la de Dan Brown. Com a mínim, va mostrar molt poca astúcia en la selecció dels seus intermediaris. Quan regnava en bona forma, va recórrer per a les seves activitats extracurriculars a espanyols i espanyoles que mai el van trair. Algun va pagar la seva fidelitat al Rei amb la presó.

Al marge de decidir els llocs que ocupen els convidats al banquet regi, la superposició de l'Audiència Nacional i la fiscalia del Tribunal Suprem augmenta la pressió sobre La Zarzuela actualitzada, que havia optat per deixar que la situació es desinflés com si fos un episodi del regne de Sildàvia. Des de la perspectiva històrica, costa atribuir una intel·ligència superlativa a Joan Carles I, que va fer pujar voluntàriament lladregots tan mediocres com llenguts i vacus. Ha de ser depriment per a la puixant joventut espanyola comprendre que al cim d'aquest país només els espera l'avorriment.