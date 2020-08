Trump anuncia que prohibirà l'aplicació Tik Tok als Estats Units

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que prohibirà la xarxa social de propietat xinesa Tik Tok als Estats Units. El president va apuntar que aquesta mesura responia a la preocupació per la possibilitat que aquesta plataforma sigui utilitzada pel Govern xinès per espiar. L'anunci constitueix un nou pas en l'escalada d'hostilitats de l'administració republicana cap al sector tecnològic xinès.

«Pel que fa a TikTok, ho prohibirem als Estats Units», va dir Trump en declaracions als periodistes en l'avió presidencial Air Force One. El president va afegir que podria prendre la mesura recorrent al poder econòmic d'emergència o a través d'una ordre executiva, mecanisme que li permetria excloure amenaces en la Xarxa a la seguretat nacional dels Estats Units. L'anunci de Trump s'ha produït després que divendres es filtrés que la companyia Microsoft estava estudiant la compra de l'aplicació.



La nova aplicació de moda

TikTok és una aplicació de vídeos molt popular entre els joves i és propietat de l'empresa ByteDance, amb seu a la Xina. L'aplicació té aproximadament 1.000 milions d'usuaris arreu del món i ha estat descarregada 165 milions de vegades als Estats Units. El diari The Wall Street Journal va avançar que Trump volia ordenar a ByteDance la venda de la seva filial americana argumentant que l'aplicació podia ser usada pel serveis secrets xinesos. ByteDance estaria disposada a vendre les seves accions als EUA com a reacció al veto de Trump, segons el rotatiu The New York Times.