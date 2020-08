Registrada una explosió a la zona del port de Beirut

Una potent explosió ha sacsejat aquest dimarts la zona del port de Beirut, la capital del Líban, sense que de moment hi hagi confirmació sobre la causa o possibles víctimes mortals.



Els vídeos que circulen en xarxes socials mostren una explosió i una gran columna de fum a la zona, prèvia a una segona deflagració de major potència.





Absolutely aghast at these visuals from Beirut. Sending love and prayers to the Lebanese people ??????pic.twitter.com/7g7xFvJT6w — Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) August 4, 2020

Fonts citades per l'agència estatal libanesa de notícies, NNA, han assenyalat que l'incident hauria tingut lloc en una sitja del port que acull una fàbrica de focs artificials, si bé no hi ha versió oficial del succés.Les autoritats libaneses no s'han pronunciat de moment sobre el succeït, i es desconeix si s'ha tractat d'un accident o d'un atemptat.