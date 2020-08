Corinna, un capritx car

Als seus 55 anys, Corinna Larsen (Frankfurt, 1965) ha tingut mala sort. Es va veure gairebé reina i va creure tenir el món als seus peus, però ella que tant sap d'armes (va ser directora general de Boss & Co Gunmakers, la famosa armeria londinenca), va fallar el tret en pensar que un rei espanyol es divorciaria amb l'esbalaïdora facilitat amb què va trencar el seu vincle Carles d'Anglaterra per casar-se amb Camilla Parker-Bowles.

Corinna, filla de l'hongarès-danès Finn Bönning Larsen, director de l'aerolínia brasilera Varig a Europa, i de l'alemanya Ingrid Sauerland Larsen, es va criar en una família de classe mitjana alta, però no prou per a les seves pretensions.

La seva filla gran, Anastasia Adkins, amb la qual gairebé no té relació, és fruit del seu matrimoni amb l'empresari londinenc Philip Adkins, a qui va conèixer a París, on va estudiar Relacions Internacionals. Després del divorci, va tornar a casar-se, aquesta vegada amb el príncep Alexander von Sayn-Wittgenstein, amb el qual té un altre fill, Alexander Kyril, de 19 anys, el suposat destinatari dels 65 milions d'euros que li «va regalar» el rei Joan Carles després de posar fi a la seva relació amb ella.

Després de separar-se de von Sayn-Wittgenstein, Corinna, ambiciosa i intel·ligent, va arribar a pledejar per l'ús del títol, quelcom que la seva exfamilia política no li va reconèixer. Entre tots dos matrimonis se li va adjudicar una relació amb Gert-Rudolf Flick, milionari amb residència a Suïssa, nét de Friedrich Flick, fundador d'un gran consorci industrial de la República Federal. Corinna va acabar amb el matrimoni de Gert, casat amb la princesa Johanna von Sayzn Wittgenstein, família directa del qui després va ser el seu marit.



Felip d'Edimburg els presenta

Al rei Joan Carles li va presentar Felip d'Edimburg en una finca del sud de Ciudad Real, el major latifundi espanyol, limítrof amb la província de Còrdova i que abasta 15.000 hectàrees, gairebé el doble que la ciutat de Barcelona, propietat del ja mort Gerald Cavendish Grosvenor, duc de Westminster, un dels homes més rics d'Anglaterra, que va deixar al seu hereu, Hugh Grosvenor, de 27 anys , una fortuna valorada en 10.000 milions d'euros.

L'«amistat entranyable» va néixer entre sopars de luxe i dies de cacera, i es va prolongar diversos anys intensos en els quals Corinna va acompanyar el monarca a diferent viatges, en un discret segon pla però prou a prop de l'emèrit, entre ells a la famosa cacera d'elefants a Botswana el 2012, en la qual el Rei va patir un accident en el qual es va trencar el maluc, quelcom que va obligar al seu trasllat a Espanya i va provocar un escàndol majúscul que va obrir una esquerda en la confiança dels espanyols cap al seu monarca.

El net d'Alfons XIII, besnet d'Alfons XII i rebesnet d'Isabel II, no va poder resistir-se als encants de Corinna, que també va ser assessora d'Albert de Mònaco, al qual va conèixer de joveneta en un Ball de la Rosa, i segons expliquen, va ser una mena d'estilista de la seva dona, Charlene. Queda per a la història la imatge a l'aeroport de Sttutgart al febrer de 2006, durant un viatge oficial del Rei, en el qual Corinna trepitjava fort la catifa vermella, a pocs passos del cap de l'Estat, a qui se li rendien honors, els mateixos dels quals ja no gaudirà, almenys a Espanya.