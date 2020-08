Imputen a Podem com a persona jurídica per presumpte finançament irregular

El titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputat també Podem com a persona jurídica en la causa que investiga el finançament del partit arran de la denúncia presentada per l'advocat acomiadat José Manuel Calvente per possible malversació i administració deslleial, entre altres possibles delictes.

Segons ha pogut saber Europa Press, el magistrat va prendre aquesta decisió després d'escoltar Calvente en seu judicial el passat 29 de juliol. També ha imputat Juan Manuel de l'Olmo, secretari de Comunicació de Podem i responsable de les campanyes així com un estret col·laborador de Pablo Iglesias, a més del tresorer i la gerent del partit, Daniel de Frutos i Rocío Esther Val, respectivament.

Calvente va explicar a Europa Press que Mónica Carmona, una altra antiga lletrada del partit, i ell mateix estaven fent una investigació interna per possibles irregularitats comptables a Podem quan van ser acomiadats, el passat mes de desembre.

Irregularitats que, segons la seva versió, consistien en despeses sense justificar o no prevists als pressupostos del partit o també sobresous. També dirigeix les seves sospites contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicació política que ha treballat en diverses campanyes electorals de Podem.

Diligències

L'exlletrat de Podem va presentar una denúncia a Barcelona per aquests fets, que va ser remesa després als jutjats de Madrid per ser els competents per investigar. L'instructor va citar l'advocat perquè es ratifiqués en una compareixença que va durar gairebé tres hores i mitjana.

Un dia després, el jutge va dictar diverses actuacions en els quals va imputar el partit com a persona jurídica i a diversos dirigents del mateix. També va requerir abundant informació i documentació tant a Podem com a organismes públics, al grup de policia judicial, al Tribunal de Comptes, al Registre Mercantil, al Registre de Cooperatives de Madrid i a entitats financeres.

Arran de totes aquestes diligències, la representació legal de Podem ha dirigit un escrit a l'instructor en el qual sol·licita la nul·litat de les mateixes, al·legant que el jutjat només li ha proporcionat "els primers 41 minuts i 52 segons" de la compareixença de Calvente el 29 de juliol, tot i que en realitat la declaració es va allargar gairebé tres hores i mitjana.

Per a Podem, mantenir les actuacions acordades sense tenir a disposició la totalitat de la compareixença de Calvente genera "una evident indefensió", ja que en ella es basen les actuacions dictades pel jutge. A falta d'aquesta informació, la defensa de Podem no pot "verificar allò practicat en la seva integritat en aquesta declaració a l'efecte d'ulteriors recursos, de declaracions testificals o de les persones investigades, entre tantes altres diligències que puguin practicar-se", argumenten.