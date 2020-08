Creix la tensió entre Turquia i Grècia per la recerca de gas al Mediterrani

La tensió entre Turquia i Grècia per la recerca de gas al Mediterrani va continuar ahir, amb Ankara advertint que no cedirà els seus drets marítims i Atenes demanant, i rebent, el suport de la Unió Europea (UE), al mig fins i tot d'acusacions contradictòries d'un tiroteig al mar.

«Ankara defensarà els drets de Turquia i dels turcoxipriotes al Mediterrani oriental sense fer concessions», va advertir el ministre d'Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu. «Hem tornat a posar el nostre vaixell en moviment. Estem determinats a continuar amb les exploracions a l'agost», va assenyalar en referència a l' Oruç Reis, un vaixell que des de dilluns busca gas a uns 150 quilòmetres a sud de les costes turques, a mig camí entre l'illa grega de Creta i Xipre.

És just en aquesta àrea on se solapen les reclamacions de zones econòmiques exclusives (ZEE) d'Ankara i Atenes, ja que Grècia delimita l'espai a partir de les seves illes, mentre que Turquia insisteix que només les costes continentals es poden prendre com a base per projectar aquesta regió d'interès. El vaixell Oruç Reis va ser escortat per diversos vaixells de guerra turcs, com va recordar el Ministeri de Defensa d'aquest país.