Galícia prohibeix fumar al carrer i a les terrasses si no hi ha distància de seguretat

A partir d'avui estarà prohibit fumar al carrer a Galícia sempre que no es compleixi la distància de seguretat. Així ho va anunciar ahir el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que va argumentar que el fum i el fet de caminar pel carrer són factors perillosos en la transmissió del coronavirus. Aquesta prohibició -que es va concretar en una ordre publicada al butlletí oficial de la comunitat autònoma- afectarà també llocs públics com les terrasses dels locals d'hostaleria.

En la seva compareixença, Feijoó també va assenyalar que el Govern no limitarà la mobilitat a la Corunya. Malgrat liderar els contagis a Galícia, el Govern gallec va optar per elevar els controls de les activitats regulades, com l'hostaleria, incrementar la xifra de proves diagnòstiques i restringir la presència de familiars als hospitals.

El comitè clínic d'experts en matèria de prevenció de covid-19 va decidir en la reunió d'ahir la possibilitat de prohibir fumar mentre es camina pel carrer o s'està en espais públics permesos -com terrasses- si no es garanteix la distància de seguretat. Així ho va explicar, durant una roda de premsa posterior a la trobada, Nuñez Feijóo, que va detallar que els experts consideren el fum del tabac «un factor de difusió» del virus.

El president gallec va advertir que «el virus no s'agafa vacances» i va fer una crida a tota la població en general i als més joves, en particular, perquè s'adonin que encara estem davant d'un problema «molt seriós». «Espero que no calgui tornar a veure caixes de fusta per adonar-nos que el virus segueix aquí, perquè segueix aquí», va advertir Núñez Feijóo, que va lamentar «haver de parlar amb aquesta cruesa», ja que per a les properes setmanes i mesos va augurar «més patiment».

Amb tot, el president gallec va explicar que la situació general de Galícia no és dolenta, amb una incidència acumulada en els últims catorze dies de 23,5 casos per cada cent mil habitants davant d'una mitjana a Espanya que quadruplica aquesta dada fins als 94,6. No obstant això, a l'àrea de la Corunya, la situació s'acosta a la mitjana de la resta d'Espanya, amb 92 casos per cada cent mil habitants en les últimes dues setmanes, motiu pel qual la Xunta de Galícia ha decidit actuar d'una manera contundent.

Això és així, va assenyalar, pels «incompliments» detectats en les restriccions adoptades fa cinc dies per les autoritats sanitàries arran de l'increment de casos produït per un brot iniciat en un gimnàs d'Arteixo.

L'executiu gallec, assessorat pel comitè clínic, va decidir mantenir i ampliar durant una setmana més les restriccions a la Corunya i els municipis de la seva àrea donada la situació «molt preocupant» en aquesta comarca «pels incompliments» que s'han detectat en els cinc dies que portaven en vigor.

De moment, aquest comitè ha decidit no limitar la mobilitat en aquest territori, tot i que és una decisió que no descarta prendre en propers dies en funció de l'evolució de la situació amb les noves restriccions.



Limitacions en l'oci nocturn

A les limitacions en les reunions privades, a l'oci nocturn, i a la restricció d'horaris i d'aforaments es van sumar a partir de la mitjanit d'ahir una limitació en el nombre de familiars i acompanyants als hospitals de l'àrea de la Corunya. A més, està en estudi ampliar les limitacions en l'oci nocturn a altres municipis de l'àrea de la Corunya, a més dels cinc municipis inicials.

La Xunta incrementarà a partir d'avui «de manera notabilíssima» la quantitat de proves PCR per detectar més casos, sobretot entre els menors de 40 anys, ja que s'està detectant «un canvi de tendència» entre els nous positius. D'aquesta manera s'incrementaran les PCR a l'àrea fins a les 1.200 diàries.