Un estudi afirma que Wuhan tenia 12.000 contagis quan va decretar el tancament

Els pacients amb símptomes de grip no diagnosticats que en realitat tenien coronavirus l'hivern passat a diversos punts del món estaven entre els milers de casos no detectats de la malaltia a principis d'aquest any, segons evidencia un nou article publicat a la revista EClinicalMedicine. En aquesta investigació, experts epidemiòlegs de la Universitat de Texas, a Austin (EUA), han descobert que la covid-19 estava molt més estesa a Wuhan (Xina) i Seattle setmanes abans de les mesures de confinament a cada ciutat. Quan el govern xinès va tancar Wuhan el 22 de gener, hi havia 422 casos coneguts. Però, extrapolant les dades dels frotis de coll a través de la ciutat usant un nou model epidemiològic, aquests investigadors van descobrir que podria haver-hi hagut més de 12.000 casos simptomàtics no detectats de la malaltia.

En concret, els investigadors expliquen que als EUA al voltant d'un terç dels casos estimats sense diagnosticar es van donar en nens. Els investigadors també van concloure que el primer cas de covid-19 a Seattle podria haver arribat al Nadal o Any Nou.