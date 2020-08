El coronel Assimi Goita, designat nou home fort de Mali després del cop

El coronel Assimi Goita ha estat designat aquest dimecres president del Comitè Nacional per a la Salvació del Poble (CNSP), l'òrgan creat pels colpistes que van enderrocar al president Ibrahim Boubacar Keita i van dissoldre l'Assemblea Nacional.

Goita, coronel de l'Exèrcit de Terra, és un dels cinc militars que en el matí d'aquest dimecres va aparèixer a la televisió maliana per llegir el primer comunicat del CNSP, però fins ara no figurava entre els favorits per encapçalar la junta militar.

Els noms que sonaven més eren els del coronel Malick Diaw i el també coronel Sadiou Camara, considerat pels observadors el "cervell" del cop de dimarts i que acaba de tornar a Mali després d'un període de formació militar a Rússia.

Goita era fins ara el responsable de les Forces Especials al centre de país, la regió més castigada pel terrorisme i la violència intercomunitària en els últims anys.

D'altra banda, el CNSP va convidar públicament als secretaris generals dels ministeris a una reunió a la seu del departament de Defensa per garantir "la continuïtat de la feina" de l'administració, en la línia del que va expressar aquest matí de garantir la prestació dels serveis públics.

No es coneix molt més de les intencions del CNSP, a part de la seva promesa genèrica d'una transició i la celebració d'eleccions legislatives "en un termini raonable" i el seu compromís de respectar els acords internacionals signats per Mali.

Els colpistes han decretat el tancament de totes les fronteres de país "fins a nova ordre", mentre que el món sencer ha condemnat el cop i ha exigit el retorn de l'ordre constitucional.