guerra: «Em sento tan incòmode amb Iglesias al Govern com Sánchez»

L'històric dirigent socialista Alfonso Guerra va assegurar que «se sent tan incòmode» amb la presència del líder de Podem, Pablo Iglesias, al Govern com el mateix president, Pedro Sánchez, qui segurament «dormi menys» amb la coalició amb Unides Podem. «Jo em sento tan incòmode com el president del Govern, que ens ha dit a tots que no podria dormir tenint el vicepresident que té i pensava que els espanyols en general no estarien còmodes, en el mateix sentit que em sento jo incòmode», va dir. Guerra també va carregar contra els «populistes i nacionalistes» pels seus «atacs» a la monarquia.