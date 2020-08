Un expert del govern britànic avisa que el coronavirus podria no ser eradicat mai

/El Universal via ZUMA Wire/dpa

El professor Mark Walport, membre de la junta d'experts que treballa amb el Govern britànic en la lluita contra el coronavirus (Sage), ha avisat aquest dissabte que la malaltia podria romandre activa a escala global de manera indefinida, i que caldrien diverses rondes de vacunació per minimitzar la seva amenaça.

"Això no serà com la verola, que podia eradicar-se amb una vacuna. Aquest virus estarà amb nosaltres per sempre d'una forma o una altra", ha avisat en una entrevista de BBC4.

"Serà necessari, gairebé amb tota seguretat, que es realitzin campanyes de vacunació a intèrvals regulars", ha afegit.

Amb tot, el professor s'ha mostrat "raonablement optimista" respecte a la possibilitat d'aconseguir una vacuna satisfactòria, encara que, en la situació actual, encara caldrà mesures "més dràstiques" per impedir un repunt de casos --almenys al Regne Unit-- que puguin saturar la demanda per la mateixa.

"És possible que es pugui descontrolar la situació? És clar. Per això és tan important que treballem tots junts", ha dit. "Perquè aquesta infecció està amb nosaltres. Menys d'1 de cada 5 britànics s'ha contagiat, així que el 80% de la població encara és susceptible de travessar el coronavirus", ha afegit.