Mor als 116 anys a Sud-àfrica un dels homes més longeus del món

El sud-africà Fredie Blom, considerat un dels homes més vells del món, ha mort aquest dissabte 22 d'agost als 116 anys d'edat en un hospital de Ciudad del Cabo, al sud-oest de Sud-àfrica.

"Ha mort aquest matí per causes naturals. Creiem que va ser per la seva edat i no sospitem res que tingui a veure amb la COVID-19", va confirmar al diari "TimesLive" el funcionari Gadija Francis, de la província del Cap Occidental, on està la citada ciutat.

"Aquest és un moment molt trist per a tots (...). Li vaig dir aquest matí a Ouma (l'esposa de Blom) que ell està ara en bones mans. Hem d'agrair a Déu la vida que ha viscut", va afegir Francis.

Andre Naidoo, amic de la família, va afirmar que el longeu ancià "encara estava tallant llenya fa unes dues setmanes".

"El seu cos no va poder suportar-lo més. Vam veure el seu estat en declivi. Era a l'hospital i tenia un dolor molt fort a l'estómac", va explicar Naidoo, citat per mitjans locals.

"Oupa", com era conegut popularment el difunt, vivia des de fa més de trenta anys amb la seva dona a Deft, un barri marginal de Ciudad del Cabo.

Nascut l'any 1904 a la província del Cabp Oriental (est), Blom va sobreviure a la mal anomenada "grip espanyola" de 1918, que va afectar un terç de la humanitat i va matar entre 50 i 100 milions de persones; a dues guerres mundials i al sistema segregacionista del "apartheid" que va sotmetre a la majoria negra a Sud-àfrica (1948-1990).

"Oupa" era molt estimat en la seva comunitat, que el considerava un heroi. "Li encantava el foc i el tabac. Quan el visitàvem, sempre tenia un somriure en el seu rostre", va recordar Francis.