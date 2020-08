L'OMS recomana als nens usar mascareta

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els nens majors de 12 anys portin màscara facial en les mateixes condicions que els adults, com per exemple en entorns plens de gent, segons un document orientatiu publicat divendres. «Els consells sobre l'ús de màscares en nens i adolescents de 12 anys o més han de seguir les recomanacions de l'OMS per a l'ús de màscares en adults i/o les directrius nacionals sobre màscares per a adults», d'acord amb el document.

«Fins i tot quan s'apliquen les directrius nacionals, cal especificar consideracions addicionals per a entorns especials com escoles, durant l'esport o per a nens amb discapacitats», afegeix el document.

L'OMS i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) no recomanen en general l'ús de màscares entre els nens de 6 i 11 anys, però demana que se'ls prengui en consideració en zones amb una «transmissió intensa de virus» o en entorns com escoles.

No obstant això, totes dues agències expliquen que hi ha situacions en les quals les màscares «poden interferir significativament amb el procés d'aprenentatge i tenir un impacte negatiu en les activitats escolars crítiques».

Per això, entenen que no s'ha d'obligar els nens més petits a usar màscares, principalment perquè no poden posar-les-hi i llevar-les-hi correctament per si mateixos, segons el document que es va publicar el divendres a la nit. De fet, recomanen que els nens de fins a cinc anys que, pel motiu que sigui, tinguin una màscara posada, estiguin sota supervisió constant.