Cañigueral (ERC): “El 12-M triem entre els que aposten per retallades o els que apostem per invertir”

La Sala El Torín d’Olot ha acollit l’acte d’Esquerra Republicana celebrat aquest dimarts. Acompanyada de la resta dels membres de la candidatura gironina republicana, la cap de llista d’ERC al Parlament per la circumscripció de Girona, Laia Cañigueral ha manifestat que per Esquerra "és essencial tenir uns bons serveis públics, en salut, en seguretat i en educació". A més, ha afegit que "el 12-M triem qui gestionarà els nostres serveis públics: si els que aposten per retallades o els que apostem per invertir”. “Els resultats dels informes PISA d’avui són conseqüència de les retallades en Educació fetes ahir”, ha destacat Cañigueral.

Per la seva banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha recordat que “en aquest país hi ha molta gent, ja siguin assalariats, autònoms, pagesos, empresaris, mestres o sanitaris, molta gent que paga impostos. Però el que tothom hauria de tenir clar és que una part molt elevada d’aquests impostos marxen del nostre país per no tornar mai més. Això perjudica els drets de tota la nostra gent, especialment la d’aquells que no en són conscients. I ens pertoca explicar-ho i tornar-ho a explicar”. De la mateixa manera, Jonqueres ha assenyalat que "totes les eleccions que hem guanyat, les hem guanyat malgrat que les enquestes ens eren desfavorables”.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha volgut fer èmfasi en l’aposta energètica del Govern Aragonès: “Quan vam arribar nosaltres allò era un desori enorme. Només s’havien autoritzat 9 MW d’energia renovable fins al moment”, ha manifestat. “Nosaltres modifiquem el decret i regulem, normativitzem les regles del joc. I gràcies a tot això, en 2 anys i mig hem autoritzat més de 1.700 MW, garantint que en tots els projectes hi ha d’haver l’acord dels municipis i del 50% dels propietaris dels terrenys”, ha assegurat Mascort.

L’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, també ha volgut participar a l'acte i ha apuntat que “podríem dir que la llengua catalana està en un moment d’emergència lingüística. Estem veient que està essent atacada i que l’estan volent fer desaparèixer al País Valencià i a les Illes Balears”. ForcadelI ha remarcat que “ERC és el partit que més ha defensat i més defensarà la llengua catalana, perquè la nostra bandera i el nostre lema és que el català no es toca”.

La presentació també ha comptat amb la participació de de Laila El Gamouchi, número 7 de la candidatura republicana gironina i regidora de l’Ajuntament d’Olot. El Gamouchi ha recordat que el maig del 1990 va arribar a terres catalanes i mai s’hauria pogut imaginar estar a unes llistes electorals pel Parlament de Catalunya. “He plantat arrels, he après a estimar aquesta ciutat, la seva llengua i la seva gent. Soc producte de l’escola pública catalana i del Junquerisme. Soc una catalana d’origen amazic i republicana fins al moll de l’òs”, ha sentenciat la republicana.