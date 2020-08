Detenen set menors per violar en grup una noia de 16 anys a Israel

Set menors van ser detinguts ahir a Israel com a sospitosos d'haver participat en una presumpta violació a una noia de 16 anys en la qual haurien pres part uns 30 joves, que ha indignat el país i provocat un fort rebuig. Els menors van ser arrestats ahir al matí com a part de la investigació en curs i «estan sent interrogats», va explicar un portaveu policial, que va concretar que ja són deu el total de detinguts. L'incident va tenir lloc a mitjans d'aquest mes, quan la jove va visitar amb una amiga la ciutat turística d'Eilat, a la vora de la Mar Roig, i més tard va denunciar haver estat violada per un nombrós grup d'homes mentre es trobava sota els efectes de l'alcohol. Segons va declarar un dels sospitosos més tard, una llarga fila d'homes va fer cua a fora d'una habitació d'hotel i anaven entrant un a un per tenir relacions amb ella. La quantitat d'involucrats ha generat un gran enrenou i dijous va provocar manifestacions a diferents llocs del país.