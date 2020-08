Sánchez ofereix a les CCAA aplicar l'estat d'alarma per territoris

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ofert a les Comunitats Autònomes la possibilitat de declarar l'estat d'alarma per territoris per contenir els rebrots. "Totes les CCAA tenen a la seva disposició l'eina legal de l'estat d'alarma i la possibilitat de sol·licitar-ne la declaració a tot o part del seu territori", ha dit en roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres. En aquest cas, el comandament únic seria el president autonòmic i és qui hauria de comparèixer al Congrés dels Diputats per sol·licitar-lo. Sánchez ha dit que el govern espanyol està disposat a donar suport a les peticions dels presidents autonòmics per aplicar l'estat d'alarma als seus territoris.

En aquest sentit, ha afirmat que els diputats de les formacions polítiques de l'executiu de coalició -PSOE i Unides Podem- hi votarien a favor. Sánchez ha apuntat que l'estat d'alarma no té per què implicar un confinament com el que es va decretar al març.D'altra banda, Sánchez ha posat a disposició de les CCAA 2.000 militars perquè facin tasques de rastreig en cas que tinguin dificultats per dur a terme aquestes tasques.