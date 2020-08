Els republicans veuen Biden com una «amenaça existencial»

Demòcrates i republicans veuen el candidat del partit rival com una amenaça pels EUA, les llibertats, la democràcia i la seguretat. Aquest és el missatge que van transmetre dilluns els conservadors respecte Joe Biden en la primera jornada de Convenció Republicana, que va servir també per nominar oficialment i per unanimitat Donald Trump com a candidat a la reelecció. El mantra repetit una i mil vegades per les figures més conegudes dels republicans va ser que Biden i els seus són uns «radicals socialistes».

Trump, per la seva banda, va aparèixer dues vegades entrevistant sanitaris i presos estrangers alliberats per la seva Administració, moments en què se'l va voler mostrar com un líder empàtic.