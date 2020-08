Sanitat autoritza el primer assaig clínic a Espanya d'una vacuna contra el coronavirus

L'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat el primer assaig clínic a l'Estat espanyol d'una vacuna contra el coronavirus. Es tracta d'un assaig amb humans -de fase 2- de la vacuna de la farmacèutica belga Janssen. Se seleccionaran 190 persones sanes -voluntàries- i l'assaig es durà a terme a dos hospitals de Madrid (La Paz i La Princesa) i a un de Sandander (al Marqués de Valdecilla). Ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest divendres al Palau de la Moncloa.

L'assaig amb aquesta vacuna es farà a dos països europeus més, a Alemanya i a Bèlgica, i es provarà en un total de 590 persones.

Illa ha destacat que és un "reconeixement" per a Espanya però que no implicarà cap avantatge en el repartiment de dosis d'aquesta vacuna. La selecció de voluntaris començarà de forma "imminent". Hi haurà dos tipus de grups, un amb persones d'entre 18 i 55 anys i un segon amb voluntaris majors de 65.

Janssen, filial de la nord-americana Johnson & Johnson, ja ha finalitzat els assajos clínics de fase 1 en els quals van participar 1.045 persones, als Estats Units i Bèlgica. La fase 2 anirà seguida d'una fase 3. Aquesta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, és una amb les quals es negocia des de la Unió Europea per a tenir-ne dosis.

Illa ha explicat que l'objectiu de l'assaig és calibrar la dosi que cal per aconseguir la immunitat, estudiar la diferència entre el subministrament d'una o dues dosis de la vacuna i l'efecte que té l'interval d'administració entre les dues. L'assaig durarà uns quants mesos. Pel que fa a una altra vacuna, la d'AstraZeneca, Illa ha estimat que les primeres dosis podrien arribar a finals de desembre.