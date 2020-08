Espectacular incendi en una torre a Madrid

els bombers de Madrid van extingir ahir un aparatós incendi declarat de matinada en un edifici d'habitatges de 20 plantes al districte d'Hortaleza. Segons va informar Emergències Madrid, van ser necessàries més 20 dotacions de Bombers per sufocar el foc, que va afectar greument la façana, tres plantes de l'edifici i el terrat de la mateixa, i no va deixar cap ferit. Segons va manifestar el directiu de guàrdia del Cos de Bombers de Madrid, Ricardo Jiménez, el foc en zona de coberta era «molt espectacular» perquè es propagava per la façana i va ser sufocat primer des de l'interior de l'edifici i posteriorment des de l'exterior, on va ser «fonamental» la feina per mitjans aeris per tallar-ne la propagació. A més, va destacar que el bloc d'habitatges era modern i les bones condicions de compartimentació van permetre que les escales fossin àrees segures per als veïns en el moment del desallotjament de les zones més afectades. Els Bombers van revisar l'edifici per conèixer l'abast dels danys.