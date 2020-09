Deu anys de presó per la dona que es va posar cola a la vagina i va acusar el seu ex-xicot d'agressió sexual

Sortida dels jutjats de Lleó de la dona detinguda per denúncia falsa i simulació de delicte en acusar a la seva exparella de rapte i maltractament

L'Audiència de Lleó ha condemnat a una pena de 10 anys de presó a una dona de 35 anys, V.G.G., per simular haver estat víctima d'una agressió sexual, per al que es va tirar cola en la vagina, uns fets dels quals va acusar la seva exparella per venjança.

Segons la sentència emesa per la secció tercera d'Audiència de Lleó, en el judici va quedar acreditat que els fets denunciats "senzillament no van tenir lloc" i que va ser tot un muntatge de l'acusada amb la intenció de venjar-se de la seva exparella, que poc abans havia trencat la relació.

La sentència també condemna a F.V. A., de 28 anys, com a "còmplice criminalment responsable" a la pena de set mesos de multa a raó de 10 euros diaris.

Després d'acreditar-se que tot havia estat un muntatge de la dona amb la intenció de danyar a la seva exparella, V.G.G va ingressar a la presó el 27 d'octubre de 2016 com a suposada autora d'una denúncia falsa i simulació de delicte.

La dona, veïna de Fabero (Lleó), va comptar amb el suport d'un còmplice per a ordir la trama, F.V. A.

La dona havia denunciat que va ser segrestada a la porta de la seva casa en Fabero al voltant de les onze de la nit del 17 d'octubre de 2016 per dos còmplices de la seva exparella que la van obligar a entrar en un cotxe en el qual la van traslladar a Bembibre.

Segons la denúncia que va presentar davant la Guàrdia Civil, una vegada allí va ser maltractada i vexada per la seva exparella, que, segons ella, li hauria tirat cola en la vagina i posteriorment abandonat seminua en el barri de l'estació de la capital del Bierzo Alt.

Aquest mateix dia, la dona havia sol·licitat el reingrés a la presó de la seva exparella, que havia sortit de la presó tres dies abans, després de denunciar que havia estat assetjada per ell.

Inicialment, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Ponferrada, Ignacio Candal, va enviar a presó a la seva exparella, si bé dies després el va deixar en llibertat davant els indicis que es tractava d'una simulació de delicte.

El jutjat va aconseguir proves que els elements utilitzats per a simular el segrest van ser comprats per ella, que va reconèixer els fets davant el jutge instructor del cas.

Una càmera va gravar a la dona quan va comprar utensilis que posteriorment va utilitzar per a provocar les lesions que va al·legar en la seva denúncia, com una mitja, fulles, cola i cinta adhesiva.

El còmplice, per la seva part, va reconèixer davant el jutge que va ajudar la dona a simular el seu segrest, la qual cosa va precipitar la detenció d'ella.

A més, de la pena de presó l'acusada haurà de fer front a una indemnització de 25.000 euros a la seva exparella i de resultar insolvent 10.000 d'ells correspondrien al segon condemnat.