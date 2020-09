Trump justifica el jove que va matar dos manifestants a trets a Wisconsin

El president dels EUA, Donald Trump, va defensar ahir Kyle Rittenhouse, el jove que la setmana passada va matar dos manifestants a Kenosha (Wisconsin), i va confirmar que no pensa reunir-se amb la família de l'afroamericà el cas del qual va provocar les protestes a aquesta ciutat, Jacob Blake. Les polèmiques declaracions de Trump van arribar hores abans de la seva visita a Kenosha, una localitat en tensió des que el passat 23 d'agost un policia blanc va disparar set trets per l'esquena a Blake, que va quedar paralitzat de cintura cap avall mentre se succeïen les protestes i disturbis a la ciutat. Abans d'iniciar la visita, Trump va insultar l'alcalde de Kenosha, el demòcrata John Antaramian, qualificant-lo de «babau» i «estúpid» per demanar-li que no viatgés a la zona per no generar més tensió.

Trump es va negar a condemnar les accions de Rittenhouse, un adolescent blanc de 17 anys que es va presentar a Kenosha armat amb un fusell d'assalt el 25 d'agost i va matar dos manifestants, a més de ferir un tercer, fets pels quals es troba detingut i acusat d'homicidi.

«Vostès van veure el mateix vídeo que jo. Ell estava intentant escapar d'ells (els manifestants), suposo, i va caure i el van atacar molt violentament, i és una cosa que estem examinant, que està sota investigació», va respondre el president nord-americà a la pregunta de per què no condemna el que va fer Rittenhouse. «Crec que ell estava en una situació complicada, i que probablement l'haurien matat», va afegir el mandatari.

El moment al qual es referia Trump -aquell en què Rittenhouse va caure a terra- es va produir després que el jove hagués matat ja un dels manifestants, Joseph Rosenbaum, segons mostra un vídeo de l'incident i corroboren els documents judicials.

El jove, que és simpatitzant de Trump i va acudir a un dels seus mítings al gener, fugia dels manifestants que demanaven detenir-lo perquè havia disparat contra Rosenbaum, i en un moment va caure i va apuntar amb el rifle els que el perseguien, que van intentar desarmar-lo.

Un dels manifestants, el jove blanc Anthony Huber, va intentar colpejar Rittenhouse amb el seu monopatí per treure-li l'arma, però l'adolescent li va disparar al pit i el va matar; abans de ferir al braç un tercer manifestant, Gaige Grosskreutz, qui portava una pistola.

La negativa de Trump a condemnar les accions de Rittenhouse va arribar precisament després que critiqués durament el seu rival a les eleccions de novembre, Joe Biden, per suposadament no haver condemnat les accions de les «turbes d'esquerra» en les protestes contra el racisme.