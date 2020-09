Les colònies de l'AECC, un refugi per a nens amb pares malalts de càncer

L'Eloi i la Martina ja s'estan preparant per a "les millors colònies del món", un espai "segur" en ple Montseny en el qual podran "desconnectar" de la realitat que viuen a casa perquè, a l'igual que l'Eloi i la Martina, altres 42 nens amb pares malalts de càncer participaran en les colònies de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), que arrencaran el proper 6 de setembre.

"El primer any que va participar, al tornar, l'Eloi va dir que hi havia mares com la seva, que estaven malaltes i que no érem els únics", explica Eva María Cerón, la mare de l'Eloi i la Martina, que han anat a aquests campaments des que es van posar en marxa.

Aquesta és la quarta edició d'aquests campaments de l'AECC, que tindran una durada de quatre dies i es duran a terme en una casa de colònies de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), al parc natural del Montseny.

Aquests campaments no tenen per objectiu que els nens parlin de la malaltia dels seus pares, sinó que puguin "desconnectar de les circumstàncies que tenen a casa", segons assenyala Teresa López-Fando, psicooncòloga i coordinadora de programes de l'AECC.

"No abordem la situació de malaltia tret que ells (els nens) la treguin. Nosaltres propiciem el clima perquè els nens puguin expressar-se si volen. No se senten obligats perquè no és la nostra intenció, sinó que els donem la confiança, el clima i l'espai per poder expressar-ho en cas que ho necessitin. I els que no ho necessiten potser escolten d'altres companys que tenen aquestes pors i, encara que no ho vulguin expressar, potser poden entendre que el que els passa és normal", detalla López-Fando.

Aquesta psicòloga considera que un dels majors beneficis que tenen aquestes colònies per a nens amb pares malalts és el fet que els nens poden trobar iguals.

"En aquestes colònies el que hem vist és això, els nens t'ho expressen: per a ells el més impactant o el més important ha estat trobar persones que han passat pel mateix, que estan passant pel mateix i que o bé els han ajudat a l'hora d'entendre el que està passant o bé ells han sentit que estan ajudant els altres, que també és una cosa que reflecteixen molt", assenyala.

Els nens, afegeix López-Fando, "d'una banda se senten útils perquè estan ajudant d'altres nens que estan en una situació semblant", i d'altra banda, es beneficien de trobar altres referents.

En l'edició d'enguany participaran un total de 44 nens, segons detalla la psicòloga, que reconeix que amb motiu de la pandèmia han hagut d'adaptar el seu funcionament: aquest any només hi haurà un grup i alguns dels tallers, que eren "sensorials", no se celebraran per evitar que s'intercanviïn materials.

Els fills d'Ana Taulé, l'Álex i l'Hugo, també aniran aquest any als campaments. En conversa amb Efe, Taulé destaca la importància que treballin la "vitalitat emocional" en aquests campaments.

Les dues mares i la psicòloga coincideixen que comunicar la malaltia als fills s'ha de fer "sense tabús", en el moment oportú i cedir als nens un espai en el qual puguin expressar tots els dubtes que tinguin.

Per ajudar en aquest procés, Taulé publicarà al novembre el llibre La mare, un conte orientat a nens amb mares malaltes de càncer, amb il·lustracions de Maria Gambús i que va recaptar més de 4.000 euros mitjançant micromecenatge.