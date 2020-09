Foment reclama a l'Estat injectar 50.000 milions en ajuts a les empreses: «L'economia està al límit del coma»

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclama al govern espanyol que "estigui a l'alçada de les circumstàncies" i posi sobre la taula una injecció d'ajuts directes i subvencions per a les empreses d'uns 50.000 milions d'euros, en línia amb el que han fet altres estats europeus. En una entrevista amb l'ACN, Sánchez Llibre insta l'Estat a oblidar "l'estigma del dèficit públic" i assumir que caldrà destinar "el màxim de recursos" per salvar empreses i llocs de feina.

"L'economia espanyola està al límit del coma", afirma el president de la patronal catalana. Sánchez Llibre proposa allargar els ERTO fins al 2021, com Alemanya, plans de rescat pels sectors més colpejats per la pandèmia i la condonació d'impostos.

Sánchez Llibre parla d'una situació d'una gravetat "excepcional" però assegura que la solució passa per generar "complicitat" entre el sector empresarial i les administracions públiques, que creu que "s'han de deixar de complexes" i oblidar la por a gastar.

"Hem de fer el màxim d'esforços per generar recursos, encara que el dèficit quedi desbocat: ja s'ha desbocat, i es desbocarà. Ni la Generalitat, ni les comunitats autònomes ni l'Estat el podran controlar, com no el controlen a la Unió Europea", afirma el president de la patronal, que demana també "generositat" del govern espanyol cap a Catalunya en aquesta qüestió.

Sánchez Llibre fa una "crida" als partits del Govern, JxCat i ERC, perquè "facin pinya" per aconseguir "almenys un acord transitori pels pressupostos generals de l'Estat", que creu que són una "oportunitat" per aconseguir inversions que fa temps que s'esperen i aprofitar els diners europeus que arribaran del fons covid.

El president de Foment també envia un missatge als partits estatals i al president espanyol, Pedro Sánchez. "Si en un moment tan excepcional com l'actual, el president del govern no és capaç de liderar un acord amb el diferents grups, i la resta de partits no són capaços de deixar de banda qüestions ideològiques, haurem fet un mal favor a l'economia espanyola", diu Sánchez Llibre sobre uns comptes, els del 2021 a Espanya, que considera que han de ser els de la "salvació" de l'economia.

"Si només ens regim pel dèficit moltes empreses moriran, els autònoms tancaran negocis i la recuperació serà gairebé impossible", adverteix Sánchez Llibre, que avisa de les "desigualtats" entre la recuperació de l'economia espanyola i la d'altres estats europeus on els governs han estat més ambiciosos.



La comparació europea

Alemanya, diu el líder de la patronal, ha posat sobre la taula 286.000 milions d'euros, el 8,9% del PIB, Itàlia n'ha invertit 80.000 milions, França 110.000 milions i Àustria 50.000 milions. Mentrestant, Espanya, fins ara, "només ha injectat 44.000 milions, un 3,5% del PIB", lamenta Sánchez Llibre. "Estem a la cua d'Europa en ajuts directes a l'economia productiva", afegeix.

Per això el president de Foment posa sobre la taula la proposta d'uns 50.000 milions d'euros addicionals "injectats directament a la vena de les empreses", al marge dels 140.000 milions d'euros que han de ploure de Brussel·les l'any vinent i dels més de 100.000 milions d'avals de l'ICO. Uns diners que han d'arribar "ja, demà, a curt termini" encara que invertir-los suposi que el deute públic es dispari més enllà del 120% del PIB.

En concret, Sánchez Llibre demana "més liquiditat", elaborar "plans de rescat perquè els negocis no tanquin" en sectors com el turisme, l'hostaleria, la cultura, l'esport o fins i tot l'aviació, ajornar impostos i, fins i tot, perdonar-los. "L'Estat en algun moment s'hauria de plantejar la possibilitat de la condonació de determinats impostos: és evident que, en la situació actual, si no es condonen impostos o no s'aporten ingressos per pagar, no es podran assumir", afirma.

Així mateix, Sánchez Llibre avisa que un augment d'impostos seria "letal" per a l'economia i es mostra convençut que els ERTO s'allargaran "sense por i sense complexos". També considera que la prestació per pares amb fills confinats per covid-19 ha de ser més ambiciosa i no suposar cap cost per a les empreses. Sobre com pagar-ho tot plegat, el president de Foment admet que caldrà parlar-ne en el futur, "quan vingui la recuperació", i assumeix que tant "contribuents com empreses" s'hauran d'arremangar.

A Catalunya, el president de Foment també defensa que fins ara s'han ofert "petites dosis" d'ajuts a empreses i autònoms, i que si la Generalitat "s'ha d'endeutar més o fer un canvi de plantejament, ho hauria de fer". Amb tot, admet que l'administració catalana "va escanyada de recursos" i que qui ha de fer "el pas significatiu" és l'Estat.

Sánchez Llibre assegura, però, que no vol un Govern de la Generalitat "en funcions", sinó un executiu "fort, potent, sigui del color que sigui". "No volem un interinatge perquè això, per als empresaris, és letal, i entenem que aquest govern té data de caducitat, interpretant les paraules del president Quim Torra", explica.

El president de Foment assegura que no veu "un full de ruta comú dels dos partits" de l'executiu català i que "tothom està pensant en les properes eleccions". "Des d'un punt de vista empresarial, el que volem és confiança i estabilitat política. Com més aviat hi hagi eleccions, millor", conclou.