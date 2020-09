Investiguen 7 menors per la violació d'una noia de 17 anys

La Fiscalia de Menors investiga una suposada agressió sexual a una jove de 17 anys a Vitòria, en què hi hauria set menors implicats. Un portaveu de l'Ertzaintza va confirmar ahir que la policia basca va obrir un investigació per un presumpte delicte d'agressió sexual a una menor ocorregut a Vitòria «en dates passades» i que les diligències han estat posades a disposició de les Fiscalia de Menors.

Segons El Correo, la suposada agressió es va produir fa un mes en una zona verda de la capital alabesa, la menor té 17 anys i dels set presumptes menors implicats, cinc estan sent investigats per un delicte contra la llibertat sexual, mentre que dos ja no estan a l'expedient obert perquè no tenen 14 anys, l'edat legal mínima per a ser processat judicialment.

Dels cinc investigats, el Jutjat de Menors ha enviat almenys un a un centre en règim semiobert i als altres quatre els ha imposat una ordre d'allunyament i comunicació amb la víctima mentre es resolgui la investigació del cas. Els acusats han defensat la seva innocència i al·leguen que les relacions van ser consentides.