Isidre Fainé: l'accionista al volant

El gran ordidor de la fusió de CaixaBank i Bankia. Aquest és Isidre Fainé (Manresa, 1942), president de la Fundació Bancària La Caixa, el major accionista de CaixaBank que també té aquesta condició en el grup resultant de la fusió. La seva posició li ha valgut per negociar una operació històrica amb l'Estat com a contrapart. El Govern posseeix més del 60 per cent de Bankia a través del Frob, el fons creat per sanejar les caixes d'estalvis en la crisi de 2008.

Fainé ja ha donat mostres en el passat de les seves habilitats negociadores, com quan va aconseguir que La Caixa estigués relativament protegida de les explosives reestructuracions i recapitalitzacions del sistema financer. Mentre altres competidors desapareixien, ell executava un model planificat molts anys enrere: que la caixa traspassés la seva activitat financera a un banc amb forma jurídica de societat anònima, que estaria controlada accionarialment per La Caixa. Aquesta es mantindria com una fundació privada bolcada en l'obra social i es finançaria amb els dividends de banc. Fainé va executar el pla al mil·límetre, amb la sortida a borsa de Criteria, reconvertida després en CaixaBank.

El directiu, que en canvi no va poder fructificar aquesta mateixa fusió que planteja ara i que va negociar amb Rodrigo Rato el 2012 abans de la nacionalització de Bankia, se sent avui molt més còmode com a accionista al volant del major banc d'Espanya. Així aconseguirà els nutrients necessaris per mantenir una fundació que és la seva vida.