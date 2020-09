Aragonès insta l'Estat a sortir de l'accionariat

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que si CaixaBank i Bankia acaben fusionant-se, «hauria d'haver-hi un calendari clar de com l'Estat surt de l'accionariat», que culminés amb una sortida el més ràpida possible, «per evitar qualsevol sospita d'interferències polítiques». Aragonès es va mostrar crític amb el paper de l'Estat en el banc resultant de la fusió, del qual seria segon accionista, per darrere La Caixa, i va opinar que la presència de l'Estat «és una situació d'anormalitat».

«No és normal ni usual que l'Estat, en aquest cas el FROB, tingui una participació tan significativa -un 14%, segons Aragonès- en una entitat tan important», va assenyalar el vicepresident català, tot afegint que «probablement les autoritats de la competència i els supervisors bancaris estaran a sobre i hauran de resoldre aquesta anomalia».

«El ritme i els calendaris els marcarà el regulador, però per tenir garanties de la màxima competència i per evitar qualsevol sospita d'interferències polítiques hi hauria d'haver un calendari clar de com l'Estat surt de l'accionariat del que podria ser el primer banc de l'Estat», va afirmar.

En aquest sentit, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital demanarà al Banc Central Europeu (BCE) un informe sobre la fusió entre Bankia i CaixaBank i, un cop disposi de les conclusions del mateix, serà qui tingui l'última paraula sobre aquesta decisiva operació, segons fonts financeres.