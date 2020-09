Un mort i set ferits en diversos apunyalaments a Birmingham

Un home va morir i set persones més van resultar ferides en diversos apunyalaments ocorreguts de matinada al centre de la ciutat anglesa de Birmigham, va confirmar la policia, que no vincula els successos amb el terrorisme. En un comunicat, la Policia de West Midlands (centre d'Anglaterra) va assenyalar que ha posat en marxa «una investigació per assassinat», després d'explicar que, a més de l'home mort, hi ha un altre home i una dona «ferits de gravetat», mentre que cinc persones més van patir ferides de menor consideració.

«Creiem que els incidents, ocorreguts entre dos quarts d'una i dos quarts de tres de la matinada, estan relacionats i estem fent tot el possible per trobar els responsables», s'assenyalava en la nota oficial. Els fets van tenir lloc entre la zona LGTBI i el Barri Xinès de Birmingham, amb gran nombre de bars i discoteques.

En una compareixença davant la premsa, el superintendent en cap, Steve Graham, va assenyalar que els esforços se centren a trobar els autors i «entendre exactament què ha passat», al mateix temps que va demanar als ciutadans que es posin en contacte amb les forces de seguretat si tenen informació rellevant. Graham va qualificar els fets de «tràgics» i «impactants», que van ser catalogats en un primer moment per les autoritats com un «gran incident», el que implica possibles riscos per a la població.

Graham va assegurar que per ara «no hi ha cap indici que es tracti d'un atac terrorista», mentre que l'alcalde, Andy Street, va explicar que «la zona està en calma» i va recomanar als ciutadans que segueixin amb les seves rutines habituals.

Prèviament, una presumpta testimoni dels fets, Cara Curran, va explicar que es va tractar d'una baralla d' «un grup de nois contra un altre», que es van enfrontar a cops de puny en una nit de gresca, i va assegurar que va poder escoltar «diversos insults racistes».