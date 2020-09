El Constitucional preveu mantenir vigent l'ordre de detenció de Puigdemont a Espanya

El Tribunal Constitucional (TC) preveu mantenir vigent l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Espanya, segons publica 'El País' i ha confirmat l'ACN de fonts properes a l'alt tribunal. Aquestes fonts han explicat que la qüestió ja ha estat deliberada, tot i l'escrit encara està pendent de ser signat per tots els magistrats. L'ordre també afectaria l'exconseller de Sanitat Toni Comín. Ambdós van ser declarats en rebel·lia pel Tribunal Suprem. Segons 'El País', el TC també hauria decidit rebutjar que sigui procedent en aquesta fase una nova consulta o qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la qüestió de la immunitat d'ambdós com a europarlamentaris.

D'aquesta manera el TC donaria la raó als escrits del Tribunal Suprem que consideraven que les ordres de detenció havien de seguir vigents, recorregudes per Puigdemont i Comín. Els recursos no van prosperar i ambdós van presentar la qüestió davant del TC.