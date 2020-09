Un informe policial de 2018 deia que Rajoy coneixia l'espionatge a Bárcenas

Un informe policial d'Afers Interns, datat el 2018, apuntava que l'expresident de Govern Mariano Rajoy, a qui els imputats es referien com «l'Asturià», coneixia l'operació Kitchen, dissenyada presumptament per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas per buscar documents que podien comprometre exdirigents del partit. «Avenços sobre nova operació o projecte» és el títol de l'ofici que la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia va dirigir a l'octubre de 2018 al jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, que investiga la peça Kitchen, emmarcada en el cas Villarejo i de la qual aquesta setmana s'ha aixecat el secret de sumari.

En el document, els investigadors fan constar que, de les converses intervingudes, «es dedueix» que l'operació Kitchen «hauria tingut resultat positiu i estaria coordinada pel llavors secretari d'Estat de Seguretat -Francisco Martínez- (amb coneixement de l'«Asturià» i del «Llarg», un advocat proper al PP)». L'objectiu de l'operació era localitzar documents i arxius d'àudio, alguns d'ells «comprometedors amb dirigents del PP», que tenien amagats Bárcenas i la seva dona.

Segons un altre informe policial, va ser presumptament organitzada pel Ministeri d'Interior per apoderar-se dels documents «i sostreure'ls a la investigació judicial en curs». Es va actuar, afirmen els investigadors, «extramurs del procediment judicial» per eludir el control de jutge.

Els informes policials revelen com es va organitzar l'operació per robar aquests documents, amb un desplegament policial d'aproximadament 70 agents que reportaven al comissari de la UDAO Enrique García Castaño i, al mateix temps, amb la captació del xofer de l'extresorer, Sergio Ríos, com confident. Tots dos estan imputats.



Comissió d'investigació

Per altra banda, Unides Podem vol pressionar el líder del PP, Pablo Casado, amb l'operació Kitchen. El partit morat, al costat del PSOE, va registrar ahir la petició al Congrés per obrir una investigació sobre la suposada trama d'espionatge a Bárcenas amb fons reservats del Ministeri d'Interior durant els governs de Mariano Rajoy. Excepte sorpresa inesperada, la iniciativa tirarà endavant amb els vots d'ERC i diversos partits minoritaris. Serà llavors quan Unides Podem plantejarà la compareixença de Casado i de l'expresident de Govern. Els socialistes, de moment, no s'han pronunciat sobre aquesta petició, però tot apunta que tindran menys problemes a avalar la sol·licitud perquè Rajoy acudeixi a declarar al Congrés que la del líder del PP.

Els socis de Govern han construït la seva sol·licitud de crear una comissió tenint en compte l'informe que la Fiscalia Anticorrupció va remetre a l'Audiència Nacional demanant la imputació de l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal. Així, la seva intenció, assenyalen en l'escrit, és aclarir «la utilització il·legal d'efectius, mitjans i recursos del Ministeri d'Interior, amb la finalitat d'afavorir interessos polítics del PP i d'anul·lar proves inculpatòries per a aquest partit en casos de corrupció, durant els mandats de govern del Partit Popular». Paral·lelament, ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP, el BNG, Més País i Compromís també van registrar una petició per crear una comissió d'investigació.