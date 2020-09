Alerta de l'OMS: Saludar amb el colze no és segur

Segons l'OMS, aquest gest no permet guardar la distància de seguretat

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va recordar ahir diumenge, a través d'un retuit, la recomanació que va fer el passat mes de març d'evitar saludar-se amb el colze perquè no permet guardar la distància de seguretat. «Per saludar la gent, és millor evitar xoc dels colzes perquè et poses a menys d'un metre de distància de l'altra persona. A mi m'agrada posar la mà al cor per saludar la gent aquests dies», va aconsellar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aquesta és una de les recomanacions que va oferir el director de l'OMS, a part de les ja conegudes relatives a rentar-se les mans amb sabó freqüentment i amb cura o quedar-se a casa en cas de trobar-se malalt.

