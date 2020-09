«No hi haurà vacunes massives abans del 2024»

«No hi haurà suficients vacunes contra la covid-19 per a tothom fins al 2024». Això és el que assegura el conseller delegat de Serum Institute d'Índia, Adar Poonawalla, en declaracions al Financial Times. Segons Poonawalla, les companyies farmacèutiques no estan augmentant la seva capacitat de producció prou ràpid com per poder vacunar tota la població en el menor temps possible. «Hauran de passar quatre o cinc anys fins que tothom en aquest planeta tingui la vacuna», diu el conseller delegat de Serum Institute d'Índia, que estima que el món necessitarà unes 15.000 milions de dosis en cas que la vacuna sigui de dues dosis. El Serum Institute d'Índia s'ha associat amb companyies farmacèutiques com AstraZeneca i Novavax per desenvolupar la vacuna contra el coronavirus. En l'acord amb AstraZeneca es produirien vacunes per a 68 països, mentre que en el cas del pacte amb Novavax seria per a 92 països.

Malgrat tot, dissabte la Universitat d'Oxford va anunciar que reprendria els assajos clínics de la vacuna contra el coronavirus que va aturar el 6 de setembre després que un voluntari del Regne Unit tingués una reacció adversa i s'havia de comprovar si tenia relació o no amb la vacuna.

En un comunicat, la Universitat va anunciar que continuaria provant el medicament, la vacuna anomenada AZD1222, que desenvolupa juntament amb la farmacèutica AstraZeneca.

Aquesta vacuna és una de les que estan en procés més avançat de desenvolupament, la fase 3. Els assajos clínics que ara s'havien interromput són els últims estadis abans de rebre l'autorització dels organismes reguladors per començar a comercialitzar-se. La Unió Europea havia tancat a finals d'agost un primer contracte amb la farmacèutica britànica AstraZeneca per garantir el subministrament de 300 milions de dosis.