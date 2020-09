La Fiscalia de l'Estat insta a demanar el desallotjament cautelar en les ocupacions

La Fiscalia General de l'Estat ha donat la instrucció als fiscals de demanar el desallotjament amb caràcter general com a mesura cautelar en casos d'ocupació quan s'apreciïn «sòlids indicis de l'execució del delicte de violació del domicili o usurpació» i a més es verifiqui l'existència «d'efectes perjudicials» per al legítim usuari de l'immoble. També ordena que es presentin recursos en cas que els jutges no atenguin la petició. La Fiscalia General de l'Estat remarca que en els supòsits en què l'immoble no sembli tenir un ús actual o proper, com ara els habitatges buits, caldrà atenir-se a la concurrència d'altres circumstàncies que aconsellin l'adopció de la mesura cautelar, com ara el risc que l'ocupació tindria per als bens.

«S'intentarà impedir que els il·lícits efectes derivats de l'acció s'allarguin en el temps com a conseqüència de la naturalesa permanent dels delictes de violació del domicili i usurpació, amb els conseqüents perjudicis per a la víctima», estableix la fiscalia en la seva instrucció. Així, en el delicte de violació de domicili es demanarà la cautelar quan hi hagi indicis rellevants de la comissió del delicte. En el d'usurpació, la cautelar serà adequada, diu la instrucció, quan el subjecte passiu sigui una persona física, una persona jurídica de naturalesa pública o una entitat sense ànim de lucre d'utilitat pública.

En el cas que la víctima sigui una persona jurídica privada, caldrà constatar l'existència d'un efectiu risc de trencament rellevant dels béns jurídics de la mateixa. A més, també es valorarà els perjudicis que hi pugui haver per als veïns. En el cas que hi hagi persones vulnerables implicades en l'ocupació, la Fiscalia apunta que serà necessari posar els fets en coneixement dels serveis socials corresponents.