Una exmodel acusa Trump d'una agressió sexual l'any 1997

L'exmodel Amy Dorris ha denunciat públicament que el president dels Estats Units, Donald Trump, la va agredir sexualment el 1997, durant una trobada que tots dos van mantenir coincidint amb l'US Open de tennis, una acusació que els advocats del magnat ja han negat, vinculant-lo fins i tot amb les imminents eleccions presidencials.

Dorris, que aleshores tenia 24 anys i ara viu a Florida, va explicar al diari britànic The Guardian els detalls d'un suposat partit després del que es va sentir «malalta» i «violada». Hi hauria ocorregut en els banys d'una sala VIP de la pista de tennis, al setembre de 1997.

«Va empènyer la seva llengua cap a la meva gola i li vaig treure. Aquí és quan m'agafa més fort i comença a magrejar-me el cul, els pits, l'esquena, tot», explica Dorris, al·legant que «no podia sortir» i que va acabar per empènyer la llengua de Trump amb les dents. «Crec que vaig poder fer-li mal», afegeix.

«Em vaig sentir violada, òbviament, però encara ho estava processant i només volia tornar i parlar amb tothom, passar-m'ho bé perquè, no ho sé, em vaig sentir pressionada a fer-ho així», afirma. Durant aquests dies, va coincidir diverses vegades més amb Trump, amic de la seva llavors parella, Jason Binn.

L'exmodel ha proporcionat proves de la seva visita a el torneig i de la seva trobada amb Trump, llavors casat amb la seva segona dona, Marla Maples. També van corroborar la versió persones del seu entorn a les que li va explicar la trobada poc després que tingués lloc, inclòs un psicòleg.



El president ho nega

Binn no s'ha pronunciat, encara que els advocats de Trump van assegurar a The Guardian que no recorda que Dorris li relatés un episodi com el que ara explica la seva exnòvia. Dorris no recorda si li va explicar tots els detalls, però sí que el va instar a demanar a Trump que la deixés.

Els advocats del magnat van al·legar que la versió de la suposada víctima no se sosté i asseguren que, d'haver tingut lloc l'abús, hi hauria més testimonis. Així mateix, van preguntar per què Morris va seguir quedant amb Trump i per què no va presentar una denúncia davant les autoritats.

Dorris al·lega que es va sentir «aclaparada» i que no va processar el que li havia passat fins després.Diu que es va plantejar fer un pas a l'front a 2016, quan diverses dones van sortir públicament a relatar històries similars contra Trump, però va desistir per la por a el mal que pogués provocar en la seva família. Ara, afirma que vol donar-los una lliçó a les seves filles: "Que ningú et faci res que tu no vulguis".